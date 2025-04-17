الرئيس الصيني وصل إلى كمبوديا في زيارة دولة

وصل الرّئيس الصّيني ​شي جينبينغ​ (Xi Jinping) إلى العاصمة الكمبوديّة بنوم بنه، في محطّة أخيرة ضمن جولة له على ثلاث دول في جنوب شرق آسيا شملت فيتنام وماليزيا. وكان في استقباله ملك ​كمبوديا​ نورودوم سيهاموني، وجرت له مراسم استقبال عسكريّة.

مع الإشارة إلى أنّ الصّين أكبر الشّركاء التّجاريّين لكمبوديا ومصدر للاستثمارات، وأكثر من ثلث الدّين الأجنبي لكمبودي البالغ 11 مليار دولار مستحق للصين، وفق صندوق النّقد العالمي.

واعتبر رئيس الوزراء الكمبودي هو مانيت، أنّ زيارة شي هي تأكيد على الصّداقة "الحديديّة" بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ"مصالح مشتركة قائمة على مبادئ احترام السّيادة والمساواة وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة". ولفت إلى أنّ الصّين لعبت "دورًا محوريًّا" في التّنمية الاجتماعيّة الاقتصاديّة لكمبوديا.