"الجنائية الدولية" تطالب المجر بتفسير تقاعسها عن تنفيذ مذكرة توقيف نتانياهو

دعت المحكمة الجنائية الدولية السلطات المجرية إلى تقديم توضيح رسمي بشأن تقاعسها عن تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة، في بيان لها، أنها منحت المجر مهلة حتى 23 أيار المقبل، لتقديم مذكرة تفسيرية تشرح أسباب عدم امتثالها لمذكرة الاعتقال التي أُصدرت في تشرين الثاني 2024.

وذكرت المحكمة والتي مقرها في مدينة لاهاي الهولندية أن نتانياهو وصل إلى المجر في الثالث من نيسان الحالي، وبقي هناك حتى السادس من الشهر ذاته.

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقا للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما. وقالت إنه بعد التأكد من وصول نتنياهو إلى المجر في الثالث من نيسان الحالي، أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتانياهو، الأمر الذي لم تمتثل له المجر.

وقبل وصول نتانياهو إلى بودابست، دعت "الجنائية الدولية" المجر إلى اعتقال نتانياهو، موضحة أنه وفقا لمعاهدة روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة وهي 120 دولة ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.

وقبل أيام، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجها إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة.

وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.