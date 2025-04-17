قوى الامن: توقيف أحد الأشخاص بتهمة ترويج عملات مزيّفة في بلدات سرعين الفوقا سرعين التحتا والنبي شيت

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروّجي العملات المزيّفة وتوقيفهم، بتاريخ 12-4-2025، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام أحد الأشخاص بترويج عملات مزيّفة في بلدات سرعين الفوقا، سرعين التحتا، والنبي شيت. وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد هويته وتوقيفه.

ولفت البيان الى ان بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دورية من المفرزة من القاء القبض عليه، ويدعى: ع. ع. (مواليد عام 1987، لبناني)، وذلك أثناء محاولته ترويج عملة مزيّفة في بلدة سرعين الفوقا، على متن سيارة نوع “تويوتا” زرقاء اللون، ذات زجاج حاجب للرؤية، وتحمل لوحة مزوّرة، تبيّن انها مسروقة من مدينة زحلة. بتفتيشه والسيارة تم العثور على مبلغ /150/دولار أميركي مزيّف وجهازَي اتصال لاسلكي. كما تبيّن أنه يوجد بحقه /10/ ملاحقات قضائية بجرائم متعدّدة: تأليف عصابة، تبييض أموال، مخدّرات، سرقة سيارات، تزوير، أسلحة، سرقة. وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.