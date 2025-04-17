الخازن اتصل بأمين سر الفاتيكان ووزير خارجيتها مُهنئًا بحلول عيد الفصح

اتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السّابق ​وديع الخازن​، بأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ووزير الخارجيّة المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، مُهنئًا بحلول عيد الفصح المجيد، كما كانت مناسبة للتّشاور في التّطوّرات.

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