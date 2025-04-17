يعقوب: قرار إنهاء السلاح الفلسطيني في لبنان قد اتُّخذ ويُنفَّذ بوتيرة متسارعة

اشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له، الى ان "قرار إنهاء السلاح الفلسطيني في لبنان قد اتُّخذ ويُنفَّذ بوتيرة متسارعة. بعد إعلان رئيس الجمهورية عن إقفال ستة مواقع فلسطينية خارج المخيمات ومصادرة أسلحتها، بات واضحًا أن مرحلة نزع السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية قد بدأت، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. الحقيقة أن معظم اللبنانيين يؤيدون نزع السلاح الفلسطيني في لبنان، لكن الجميع يعلم أن الملف الفلسطيني معقّد، وله ملحقات تتعلق بالتوطين. حذارِ ثم حذارِ التفريط في قضية حق العودة الفلسطيني."

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