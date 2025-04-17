الطقس غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات، كما تبقى الرياح ناشطة.

وأوضحت الدائرة، في نشرتها، أن "طقساً ربيعياً مستقراً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع"، لافتةً الى أن "معدل درجات الحرارة لشهر نيسان بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة".

وذكرت أن "الطقس المتوقع في لبنان:

-الخميس: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة على الساحل وفوق الجبال، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة جنوبا.

-الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات، كما تبقى الرياح ناشطة.

-السبت: صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

-الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات.