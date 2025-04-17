زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان". كذلك زعم أفيخاي، أن "حزب الله يستغل البنى التحتية ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية"، لافتاً الى أن "الجيش سيعمل ضد محاولات حزب الله لاعادة اعمار قدراته او التموضع عسكريًا تحت غطاء مدني".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم أنه استهدف بنية تحتية لـ"حزب الله" بالجنوب: سنعمل ضد محاولاته لاعادة اعمار قدراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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