جابر بحث مع ممثلة "UN-Habitat" توحيد معايير التخمين العقاري على أسس علمية وتحديث الأنظمة

اجتمع وزير المالية ياسين جابر مع الممثل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat" رانيا هدية، وذلك بحضور المدير العام للشؤون العقارية السيد جورج معراوي، ومستشارة وزير المالية كلودين كركي، ومنسقة التنظيم المدني في البرنامج أورنيلا نهرا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة المالية وبرنامج (UN-Habitat) ، حيث تمّت مناقشة أولويات الوزارة والسبل التي يمكن من خلالها للبرنامج أن يقدّم الدعم، سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي. وجرى التركيز على ضرورة تفعيل هذا التعاون بشكل عملي وسريع، بما يحقق نتائج ملموسة تعزز خدمة المواطنين وتساهم في حماية أمن المعلومات.

وقد جرى مناقشة عدد من المواضيع الفنية الأساسية، من أبرزها: توحيد معايير التخمين العقاري على أسس علمية، تحديث الأنظمة، استحداث موقع لاستعادة البيانات في حالات الكوارث (Disaster Recovery Site)، ورسم خرائط دقيقة لأملاك الدولة الخصوصية. كما تم التطرق إلى منصة إعادة الإعمار التي يمكن اعتمادها في لبنان، وقد أشار الوزير جابر في هذا السياق إلى أهمية أن تكون هذه المنصة تحت إشراف مجلس الإنماء والإعمار (CDR).

كذلك، استعراض الجانبان تجارب دولية ناجحة، حيث تطرقت هديّة إلى تجربة مصر في تطوير ضريبة التحسين، والتي ساهمت في زيادة موارد الدولة، كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من الدعم المقدّم من بعض الدول الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بتطوير السجل العقاري وإنعاش القطاع الزراعي لتعزيز التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تصدير محاصيل ذات قيمة عالية والتعاون مع شركاء أوروبيين.