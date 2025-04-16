شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 50 شخصًا في حريق قارب بالكونغو.. و100 في عداد المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

البحث عن المفقودين

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء إن خمسين شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وأصبح 100 في عداد المفقودين عندما شب حريق فى قارب بالكونغو وغرقه.وتم إنقاذ العشرات عقب الحادث الذي وقع في نهر الكونغو في وقت متأخر من ليل أمس الثلاثاء، ويعاني العديد منهم من حروق شديدة.وتجرى عمليات البحث عن المفقودين اليوم الأربعاء، بمشاركة فرق إنقاذ مدعومة من الصليب الأحمر والسلطات الإقليمية.وقال كومبيتونت لويوكو، مفوض نهر الكونغو، إن القارب الخشبي المزود بمحرك اشتعلت فيه النيران بالقرب من بلدة مبانداكا.