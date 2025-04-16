اعتبر النائب وضاح صادق بان المناصفة في بيروت غير محمية، وما يحمي المناصفة في بلدية بيروت اليوم هو اللوائح المقفلة. واوضح بان الكتلة السنية في بيروت متشرذمة في الانتخابات البلدية، والمشكلة هي بقانون وُضع وأوصل البلدية إلى هذا الحال.
واردف صادق في تصريح تلفزيوني، "اتحاد بلديات الجنوب أصدر بياناً دعم من خلاله طرحي والنائب مارك ضو بتأجيل الانتخابات البلدية وهذا الطرح أتى من صلب قناعاتي، إذ كيف سيتم إجراء هذه الانتخابات؟".
واعتبر بانه لا يمكن الحديث عن التطبيع طالما إسرائيل موجودة في أرضنا، ولن أصوت على التطبيع قبل أن يأخذ الفلسطينيون حقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وضاح صادق: المناصفة في بيروت غير محمية وما يحمي المناصفة في بلدية بيروت اليوم هو اللوائح المقفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.