وضاح صادق: المناصفة في بيروت غير محمية وما يحمي المناصفة في بلدية بيروت اليوم هو اللوائح المقفلة

اعتبر النائب وضاح صادق بان المناصفة في بيروت غير محمية، وما يحمي المناصفة في بلدية بيروت اليوم هو اللوائح المقفلة. واوضح بان الكتلة السنية في بيروت متشرذمة في الانتخابات البلدية، والمشكلة هي بقانون وُضع وأوصل البلدية إلى هذا الحال.

واردف صادق في تصريح تلفزيوني، "اتحاد بلديات الجنوب أصدر بياناً دعم من خلاله طرحي والنائب مارك ضو بتأجيل الانتخابات البلدية وهذا الطرح أتى من صلب قناعاتي، إذ كيف سيتم إجراء هذه الانتخابات؟".

واعتبر بانه لا يمكن الحديث عن التطبيع طالما إسرائيل موجودة في أرضنا، ولن أصوت على التطبيع قبل أن يأخذ الفلسطينيون حقهم.