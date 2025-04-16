طقس ربيعي ودافئ مع ارتفاع بالحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي مستقر ودافئ على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع .

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين ١٥ و ٢٤، طرابلس بين١٣ و ٢٣ و زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٣ درجات كما تبقى الرياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار .

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات.