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حزب المؤتمر: الاستمرار على المشروع الحالى لقانون الانتخابات أفضل للحياة السياسية المصرية

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حزب المؤتمر: الاستمرار على المشروع الحالى لقانون الانتخابات أفضل للحياة السياسية المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى

الأربعاء، 16 أبريل 2025 10:28 م

تحدث الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات، عن مناقشة مشروع القانون الذي أعده الحزب للانتخابات، قائلا:"كل الأحزاب المصرية تستعد للدخول فى المعترك الانتخابى الحالى، ويجب أولا أن نعلن عن مشروع القانون الذى سنخوض عليه الانتخابات".

وأضاف عمرو الهلالى خلال مداخلة لقناة لبرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب استشرق منذ فترة ضرورة العمل على إعداد مشروع للقانون والتقدم به عبر الهيئة البرلمانية للحزب للحصول على الموافقة عليه ثم إقراره والعمل به.

ولفت عمرو الهلالى إلى أن المشروع الحالى لقانون الانتخابات متفق عليه وربما يكون الاستمرار عليه هو أفضل للحياة السياسية المصرية من جهة الاستقرار، ولكن استمرار التقسيم الحالى للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية يشوبه عد دستورية إذا تم الاعتماد عليه فى الانتخابات المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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