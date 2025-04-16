شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الاستمرار على المشروع الحالى لقانون الانتخابات أفضل للحياة السياسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون الانتخابات، عن مناقشة مشروع القانون الذي أعده الحزب للانتخابات، قائلا:"كل الأحزاب المصرية تستعد للدخول فى المعترك الانتخابى الحالى، ويجب أولا أن نعلن عن مشروع القانون الذى سنخوض عليه الانتخابات".

وأضاف عمرو الهلالى خلال مداخلة لقناة لبرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب استشرق منذ فترة ضرورة العمل على إعداد مشروع للقانون والتقدم به عبر الهيئة البرلمانية للحزب للحصول على الموافقة عليه ثم إقراره والعمل به.

ولفت عمرو الهلالى إلى أن المشروع الحالى لقانون الانتخابات متفق عليه وربما يكون الاستمرار عليه هو أفضل للحياة السياسية المصرية من جهة الاستقرار، ولكن استمرار التقسيم الحالى للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية يشوبه عد دستورية إذا تم الاعتماد عليه فى الانتخابات المقبلة.