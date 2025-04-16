شكرا لقرائتكم خبر عن الوعى: الصناعة الوطنية أمام فرصة تاريخية وسط التحولات الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الصناعة بحزب الوعي أن التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وعلى رأسها تصاعد السياسات الحمائية بعد عودة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الحكم وفرضه رسومًا جمركية جديدة على الصين، تمثل تحديًا وفرصة فى أن واحد للاقتصاد المصري.

وشددت اللجنة، فى بيان صادر عن الحزب، على ضرورة أن تتحرك مصر استراتيجيًا لإعادة تموضعها الصناعى، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وجذب الاستثمارات الصناعية فى ظل التغيرات الجيوسياسية، إلى جانب نشر ثقافة الاعتماد على المنتج الوطنى وتعزيز مبادرات "صنع فى مصر".

كما دعت اللجنة إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة، وتمويل التكنولوجيا الإنتاجية، بما يُمكّن الشباب من دخول القطاع الصناعى والمشاركة فى دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.

وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن نيتها إطلاق حوار وطنى بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، للوقوف على التحديات الفعلية التى تواجه القطاع الصناعى، والخروج بسياسات قابلة للتنفيذ تعزز الإنتاج والتصدير.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل لحظة تحوّل كبرى، تتطلب فكرًا وطنيًا جادًا يعيد بناء الصناعة المصرية على أسس تنافسية ومستدامة، ويحقق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.