شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشباب بحزب الوعى يطلق ملتقى "بشبابها سندها" بمشاركة كيانات شبابية والان مع تفاصيل الخبر

نظّم اتحاد شباب حزب الوعي ملتقى وطنيًا تحت عنوان “شبابها سندها”، بمشاركة واسعة من قيادات شباب الأحزاب السياسية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والكيانات الشبابية، وذلك فى أجواء يسودها الوعى والمسؤولية الوطنية، وذلك فى إطار دعم الدولة المصرية وتعزيز دور الشباب فى الحياة السياسية.

وناقش المشاركون التحديات التى تمر بها الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، وسبل دعم القيادة السياسية فى مواجهة هذه التحديات، إلى جانب أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطنى ونبذ الخلافات الضيقة التى لا تخدم إلا أعداء الوطن.

وأكد الحضور خلال الملتقى على ما يلي:

• دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات لحماية الأمن القومى وتحقيق الاستقرار.

• التمسك بوحدة الصف الوطنى، واعتبار التعددية السياسية وسيلة إثراء لا وسيلة انقسام.

• العمل المشترك من أجل إنجاح الحياة الحزبية فى مصر، وتقديم نموذج شبابى يعكس وعى المرحلة.

• التأكيد على مبادئ الدستور المصرى التى تكفل حرية العمل الحزبى، وتدعو إلى التعددية كضمانة للاستقرار والتنوع.

كما أجمع الحضور على أهمية الاستمرار فى هذه المبادرة الوطنية، من خلال عقد جلسات دورية مفتوحة بين شباب الأحزاب، تهدف إلى تحقيق حالة من الحوار الحقيقى وتوحيد الصف داخل الحياة الحزبية، بما يضمن دعم الدولة المصرية، والحفاظ على استقرارها، والعمل على تمكين حقيقى وفعّال للشباب داخل مؤسسات الدولة.

ويجدد اتحاد شباب حزب الوعى التزامه بالاستمرار فى إطلاق مبادرات وطنية جامعة، تؤمن بأن الشباب الواعى هو السند الحقيقى للدولة، وأن التعددية عندما تتلاقى على مصلحة الوطن، تصنع قوة لا تُهزم.