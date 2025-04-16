شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تفتح حوارا مع الشباب حول أهمية دورهم بالاستحقاقات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، نظمت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025، ندوة تثقيفية توعوية للشباب بمقرها في القاهرة، وذلك ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف نشر الوعي السياسي وتعميق ثقافة المشاركة الانتخابية بين المواطنين، وخاصة فئة الشباب التي تُعد ركيزة أساسية للوطن عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية.



مشاركة رفيعة المستوى وحضور شبابي واسع

شاركت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة وبحضور القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق، والدكتور أحمد إبراهيم نواب مدير الجهاز التنفيذي، إلى جانب عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

كما شارك في الندوة من قبل وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور محمد حسن، معاون الوزير، وإيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار، مدير عام إدارة برلمان الشباب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ والذين يمثلون الشريحة العمرية من ٢٥ سنة الي ٤٠ سنة من جميع محافظات الجمهورية.

وفى كلمته الافتتاحية بالندوة، نقل القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، تحيات القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الحضور، وأشار إلى تأكيد سيادته الدائم على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومثقف سياسيًا، قادر على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

وقدم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.

كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الهيئة على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية بوعي ومسئولية، انطلاقًا من كونهم شريك فاعل في دعم استقرار الدولة.

وضمن فعاليات الندوة، تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها.

وأكد القاضي شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.

قال القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.



وشهدت الندوة حرص مدير الجهاز التنفيذي ونوابه علي فتح نقاشات مستفيضة مع الشباب المشاركين، حيث طرح الشباب العديد من الأسئلة والاستفسارات حول العملية الانتخابية وأهمية دورهم في هذه العملية. وقد أشاد فريق الهيئة بمستوى وعي الشباب وحرصهم على فهم القضايا السياسية المطروحة وتم التأكيد خلال النقاش، على أن الاقتراع يُمثل حقًا وواجبًا وطنيًا، ويُعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، بما يُسهم في استقرار الدولة وتنظيم عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وفي ختام الندوة، تم توجيه الشكر للشباب المشاركين، تقديرًا لاهتمامهم وحرصهم على المشاركة في هذه الفعالية الهامة فيما أعرب الشباب عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة الثرية، مؤكدين أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات التي تُسهم في تعزيز وعيهم السياسي وتمكينهم من أداء دورهم الوطني على الوجه الأكمل.