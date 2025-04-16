شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: تزايد وحشية الاحتلال يؤكد افتقاده للرشد السياسى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تزايد الجرائم في حق الشعب الفلسطيني يؤكد على أنه يفتقد للرشد السياسي ويطيح بالقوانين الدولية والإنسانية وهو ما يفعله الهمج الذين لا يعلموا سوى استعمال القوة المفرطة دون سياق أخلاقى وهو ما يولد عنف مضاعف.

وأضاف "البرديسي" فى تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الدولة المصرية لم ولن تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية والوقوف أمام محاولات تصديها وعلى المجتمع الدولى الالتفاف حول الرؤية المصرية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه الطبيعية بعيدا عن الدمار الذى يعيش فيه الأبرياء دون وجه حق، مشددا على أن القيادة السياسية تتمتع بالقوة والحكمة التي تجعلها تحافظ على الأمن القومى المصري والحفاظ على القضية الفلسطينية مؤكدا أن قوة القيادة السياسية يحركها دعم وتفويض كامل من كل فئات الشعب المصري الأصيل الذى يظهر معدنه في الشدائد والأزمات ويتكاتف الكل من أجل إعلاء مصلحة الوطن وحمايته.

جاء ذلك على خلفية تزايد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وما يرتكبه من جريمة إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني وجرائم ضد الإنسانية وتأكيد وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عدم السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في إعلان واضح وصريح عن نية الاحتلال بارتكابه الجرائم دون النظر إلى القوانين الدولية والإنسانية.