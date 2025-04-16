محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت المخابرات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 15 إبريل 2025، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

ووفق بيان المخابرات الأردنية، فإنه تم إلقاء القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية أنها أحالت الضالعين بالمخططات التخريبية إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني.

ومن جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الثلاثاء، إنه سيجري بث فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء إنه تم إلقاء القبض على 16 عنصراً ضالعاً بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021.

وكشف المومني تفاصيل مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

وقال المومني إن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.

وأضاف أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.

وبين وزير الاتصال الحكومي أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها، مشيرًا إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بحكم القانون.

المصدر : وكالات