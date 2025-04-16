شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي.. إيران ليست بعيدة عن امتلاك القنبلة النووية والان نبدء بالتفاصيل

سعي للنووي

الدمام - شريف احمد - حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، وذلك قبيل وصوله إلى طهران لإجراء محادثات.وتشتبه دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، منذ أمد بأن إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار مؤكدة على أن برنامجها مخصص لأغراض مدنية سلمية.وقال غروسي، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرت الأربعاء، "إنها أشبه بأحجية، لديهم القطع، وقد يتمكنون يوما ما من تجميعها".وأضاف: "لا يزال أمامهم مسافة ليقطعوها قبل أن يصلوا إلى تلك المرحلة، لكنهم ليسوا بعيدين، علينا أن نقر بذلك".وتابع غروسي "لا يكفي القول للمجتمع الدولي لا نملك أسلحة نووية ليصدّق، يجب أن نكون قادرين على التحقق من ذلك".ووصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إلى طهران حيث التقى وزير الخارجية عباس عراقجي، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.وتأتي الزيارة قبل جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة السبت، بعد أسبوع من عقد البلدين أرفع محادثات بينهما منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في عام 2018.