شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وإيران تعقدان جلسة مباحثات نووية ثانية في روما والان نبدء بالتفاصيل

تهديدات نووية

الدمام - شريف احمد - قال التليفزيون الرسمي الإيراني اليوم الأربعاء، إنه سيتم عقد جولة ثانية من المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية فى روما، بعد التباس ساد بشأن مكان انعقاد المفاوضات.من جهة أخرى ،وصل رئيس الهيئة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى إيران اليوم الأربعاء .وقد تتضمن محادثاته مفاوضات بشأن حرية الحركة التي يمكن أن يتمتع بها مفتشو وكالته بموجب أي اتفاق مقترح.وذكر التقرير التلفزيوني أن سلطنة عمان ستتوسط في المحادثات التي ستجرى يوم السبت المقبل روما، حيث أجريت الجولة الأولى في مسقط عاصمة السلطنة.ولم يشر المسؤولون الأمريكيون حتى الآن إلى مكان عقد المحادثات، إلا أن ترامب اتصل هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق أمس الثلاثاء.وهدد ترامب مرارا باستهداف البرنامج النووي الإيراني ما لم يتم التوصل لاتفاق، فيما يحذر مسؤولون إيرانيون بشكل متزايد من أنهم قد يسعون إلى استخدام مخزونهم من اليورانيوم لصنع سلاح نووي.