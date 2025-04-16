شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: مستعدون لبذل كل ما يمكن لتسوية الملف النووي الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

تسوية دبلوماسية

الدمام - شريف احمد - أكد الكرملين الأربعاء أن روسيا "مستعدة" لبذل "كل ما يمكن" للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني، قبل أيام من محادثات جديدة بين طهران وواشنطن.وتأتي التصريحات قبل يوم من زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، ستتناول المحادثات الأميركية الإيرانية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إن روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة".وردا على سؤال حول إمكان أن تكون موسكو أحد الضامنين لاتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، أجاب: "سنكون مستعدين لفعل كل ما يتعلق من جانبنا".