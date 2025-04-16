النائب قبلان التقى في العراق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية

التقى عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان في اطار لقاءاته الرسمية مع القيادات العراقية خلال زيارته للعراق، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ همام حمودي بحضور السفير اللبناني في العراق علي الحبحاب، وهنأه بإعادة انتخابه رئيساً للمجلس، ونقل اليه تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة "حركة أمل".
وخلال اللقاء تناول الجانبان القضايا المشتركة التي تخص البلدين الشقيقين، واكّدا "ضرورة التفاهم والتعاون الكامل على جميع الصعد".
والتقى قبلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي احمد الاسدي، وجرى التباحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.
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