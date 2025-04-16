افادت معلومات بسماع دوي انفجار في بيروت وعدد من المناطق لم يعرف طبيعته بعد. فيما تحدثت المعلومات عن ان الصوت ناتج عن خرق الطيران الاسرائيلي لجدار الصوت.

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في بيروت وعدد من المناطق لم يعرف طبيعته بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.