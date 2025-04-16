شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب: الرئيس السيسى يحمل رؤية واضحة لمستقبل المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

صرّحت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب بأن الجولات الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها في دول الخليج العربي، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت النائبة هند رشاد أن هذه الزيارات تعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية التنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضايا الأمنية والاقتصادية، مشيدة بحرص الرئيس السيسي على بناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل العربي المنشود.

وأكدت النائبة هند رشاد أن تحركات الرئيس الخارجية دائمًا ما تكون مدروسة وتأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز دور مصر الريادي في محيطها العربي والإقليمي، كما تعكس ثقة الدول الشقيقة في رؤية القيادة المصرية، وقدرتها على إحداث توازن فعّال يخدم قضايا المنطقة.

وقالت النائبة هند رشاد: "الرئيس السيسي يحمل رؤية واضحة لمستقبل المنطقة، وتأتي جولاته الخارجية لتجسد هذه الرؤية الواقعية التي تعتمد على الشراكة والتكامل، لا على الاستقطاب أو المصالح الضيقة. ومصر اليوم تثبت من جديد أنها صوت الحكمة والاتزان في محيط مضطرب."

وأكدت على أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، باتت نموذجًا يحتذى به في بناء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون، وهو ما يظهر بوضوح في الدعم المتبادل بين مصر ودول الخليج في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.