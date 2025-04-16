إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية

وصل إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم، الوفد الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمؤلف من 24 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وسيقوم الفريق الطبي خلال الزيارة بتنفيذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة القلبية للكبار في مدينة دمشق، ضمن برنامج أمل السعودي التطوعي، امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.