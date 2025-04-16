اتفاقية سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار الصحي، والابتكار، والصحة الرقمية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصحة القابضة ممثله بالرئيس التنفيذي للمالية عبدالعزيز الملحم و«فرانس بايوتك» الفرنسية ممثله بالرئيس التنفيذي السيد فريدريك جيرارد، في مجال التكنولوجيا الصحية ودعم نمو الشركات الناشئة.
وكان الجلاجل قد عقد عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى فرنسا.
وأجرى لقاءً رفيع المستوى في قصر الإليزيه مع مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير ليجندري، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين المملكة وفرنسا في المجالات الصحية، وتوسيع نطاق التعاون الإستراتيجي، خصوصًا في ما يتصل بتطوير النظم الصحية، ودفع الابتكار الطبي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وعقد أيضًا اجتماعًا ثنائيًا مع وزيرة الدولة المكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي مارينا فيرارا، وجرى خلاله مناقشة آفاق التعاون المشترك في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
والتقى الجلاجل بعدد من الطلاب السعوديين المبتعثين في باريس، مشيدًا بتميّزهم الأكاديمي، ودورهم الفاعل في تمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية، مؤكدًا أهمية مساهماتهم في دعم مستقبل القطاع الصحي من خلال المعرفة والابتكار.
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