شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القوى العاملة بالنواب: قانون العمل هدية البرلمان للعمال فى عيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل هدية البرلمان المصري للعمال في عيدهم، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع بعقد حوار مجتمعي حول القانون، وتم ذلك حيث انتهى قانون العمل الجديد ونوقش فعليا، وما دخل الجلسة أمس هو بعض المواد كان مطلوب إعادة المداولة فيها، وجرى الانتهاء منها.

أضاف عبد الفضيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن قانون العمل الجديد صدر ليحقق توازن بين طرفي العملية الإنتاجية، غير أنه جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، لأنه يعالج بعض السلبيات التي كانت موجودة في قانون 12 لعام 2003 التي أحدثت خلل في التوازن بين العامل وصاحب العمل.

وتابع النائب عادل عبد الفضيل: "القانون يعرف الأجر بشكل واضح، وربطه بالإنتاج، وجميع مواد القانون متوافقة مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر والمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتوافق مع دستور 2014 وما أفرزه من بعض المواد التي تخص عمل المرأة والعمالة غير المنتظمة والإضراب وخلافه، كما يتوافق مع التشريعات الحديثة التي صدرت خلال الفصل التشريعي الأول مثل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الحريات النقابية".