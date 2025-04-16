شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بالأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وتم مناقشة عدد من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية.

واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بشأن فرض بعض الغرامات المالية والإنذارات، بسبب مخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.