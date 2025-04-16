شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد بدراوى نائبا لرئيس حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

الأربعاء، 16 أبريل 2025 04:07 م

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بتعين فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا نائبآ لرئيس الحزب وذلك بعد إجماع أعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختيار فؤاد بدراوي نائبآ لرئيس الحزب.



وقال الدكتور عبدالسند يمامة أن الاختيار في محله لعدة معايير تنطبق علي الاستاذ فؤاد بدراوي.



وقدم فؤاد بدراوي الشكر لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة وأعضاء الهيئة العليا للحزب علي اختياره وقال انه دائمآ يخدم الوفد في اي موقع.

فؤاد بدراوي نائبآ لرئيس حزب الوفد

الدكتور عبد السند يمامة وفؤاد بدراوي