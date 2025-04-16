شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائى بالطرد والتسليم من العين وسداد متأخرات الإيجار ومقابل انتفاع.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى بالطرد من العين للغصب مع التسليم للعين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد من العين للغصب مع التسليم، وسداد 1400 جنيه متأخرات ايجار، و3600 جنيه مقابل انتفاع للغرفة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4363 لسنة 2024 ايجارات كلى شمال القاهرة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: من المقرر أن كان العقد مشروطا أنه إذا خالف المستأجر - المعلن إليه أي شرط من شروط فيحق للطالبة (المؤجرة) اللجوء للقضاء بمجرد حصول هذه المخالفة ويكون وضع يد المستأجر علي الحجرة محل الإنذار بدون سند ويحق للطالبة في هذه الحالة إقامة دعوى طرد للغصب عملا بنص المادة 147، 598 من القانون المدنى، وتنص المادة 147 من القانون المدنى: أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين.



وبحسب "المحكمة": كما تنص المادة 598 من ذات القانون على أنه: ينتهى عقد الأغيجار بإنتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على أن: يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لتشغيل الدماغ.. المستأجر يستأجر "غرفة" لمدة 3 سنوات.. ويرفض الإخلاء بعد انتهاء مدته.. والمؤجر يقيم دعوى طرد.. والمحكمة تقضى بطرد للغصب والتسليم.. وسداد 1400 جنيه متأخرات.. و3600 جنيه مقابل انتفاع

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