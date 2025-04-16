شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: مصر انتصرت عسكريا فى حرب أكتوبر وسياسيا باتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق، إن المحكمة انتقلت لمقر طابا ورصدت "حفرة" فى الحدود الخاصة بطابا واستمعت شهادة الشهود وتم رفع الجلسة للتداول وأن الحكم بعد 3 أسابيع، وانتظرنا حتى 29 سبتمبر 1988 وانتظرنا فى حالة قلق حتى سماع حكم المحكمة.

وأضاف الدكتور مفيد شهاب، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها جامعة القاهرة بعنوان " ملحمة استرداد طابا" أن المحكمة أعلنت على مستوى العالم كله الحكم الساعة 2 ظهرًا فى 29 سبتمبر 1982 وإعلان الحكم بناء على العلامات الخاصة بين مصر واسرائيل وقضت المحكمة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد وتم الحكم بأن 5 علامات هى من قالت عليها مصر، واعترضت إسرائيل على الحكم ووصفته بالباطل ومخالفة احكام القانون الدولى ورد عليها رئيس الهيئة للتحكيم لتكتب رأيها وضمه للحكم وبهذا أعلنت المحكمة أحقية مصر.

وتابع أستاذ القانون الدولى، أن من الدروس المستفادة وهى عديدة الإصرار على الحق وما ضاع حق وراءه مطالب وهذا لا يكفى أن تكون صاحب حق ولكن يجب أن يكون لديك القدرة للدفاع عنه وإقناع الآخرين وعلى استعداد للتضحية فى سبيل الحصول على حقك، ولديك إصرار بكافة الوسائل عسكريا وسياسيا وقانونا ومصر استعادت سيناء بانتصار عسكرى فى أكتوبر وانتصار سياسى باتفاقية السلام وانتصار قانونى فى استرداد طابا.

وشدد الدكتور مفيد شهاب، أن من ضمن الدروس المستقادة أيضًا اللجوء للمتخصصين لتشخيص الأزمة والعلاج والاعتماد على الاساليب العلمية بعيدا عن " الفهلوة" والأسلوب العلمى قوامه التخصص والاعتماد على المتخصصين والخبراء واليوم نعيش فى غاية السعادة للاحتفال بذكرى الانتصار وندعو الله أن يحفظ مصر والقوات المسلحة.