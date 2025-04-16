شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يوثّق الأسبوع الأول لتشغيل منظومة زيارة الأهرامات بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المتابعة الحثيثة للمشروع الكبرى، بما تشمله من تطوير منطقة أهرامات الجيزة، الذى يهدف إلى تقديم تجربة سياحية استثنائية للزائرين، قام المركز بتوثيق الأسبوع الأول للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة.

وتبدأ هذه المنظومة رحلة الزائر من البوابة الحديثة الواقعة على طريق الفيوم، مرورًا بمحطات متنوعة تشمل مناطق البانوراما وأبو الهول وخمس محطات أخرى، بالإضافة إلى توفير خدمات لوجستية وترفيهية متكاملة.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشمل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك أعمال التطوير الجارية بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث تضمنت لقاءات مع كل من الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد مصطفى، ممثل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، تحدّثا خلالها عن منظومة زيارة الأهرامات الجديدة، وكيف كانت الأيام الأولى للتشغيل التجريبي لمنطقة آثار الهرم عبر البوابة الجديدة على طريق الفيوم.

بدوره، أعرب الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن سعادته بنجاح الأيام الأولى للتشغيل التجريبي لمنطقة آثار الهرم والبوابة الجديدة على طريق الفيوم، مشيرًا إلى انسيابية حركة الزائرين ورضاهم عن التجربة الجديدة وسرعة إجراءات التفتيش. وأكد أن هذه التجربة تهدف إلى الارتقاء بمنطقة آثار الهرم، التي تُعد من أهم المعالم السياحية على مستوى العالم.

وكشف الدكتور إسماعيل عن الملامح الرئيسية لمنظومة زيارة الأهرامات الجديدة، التي تُقدّم تجربة فريدة للزائرين من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية، وتوفير وسائل نقل مريحة مخصصة لذوي الهمم، بالإضافة إلى خدمات متنوعة تشمل الأطعمة والمشروبات، وشبكة الواي فاي، والبازارات.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مصطفى، ممثل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، أن التجربة تهدف إلى دراسة لوجستيات التنقل داخل منطقة أهرامات الجيزة المطوّرة، ومنح الزائر حرية تصميم زيارته والاستمتاع بتجربة مريحة وآمنة مع الحفاظ على المنطقة، إلى جانب تقييم فعالية خطة التشغيل وتلقّي ملاحظات القطاع السياحي والزوار لتطوير تجربة زيارة عالمية المستوى.

وأشار المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع المشروعات بشركة أوراسكوم بيراميدز، إلى أن تطوير منطقة الأهرامات، بالتعاون بين أوراسكوم بيراميدز ووزارة السياحة والآثار، أحدث نقلة نوعية في تجربة الزيارة، لتليق بالموقع الأثري وتخدم جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الاستدامة ودمج البيئة المحيطة. وتوفّر المحطة الأولى للزوار خدمات ثقافية وتجارية متنوعة.

وختم المهندس أحمد مصطفى حديثه بالتأكيد على الانتهاء من البنية التحتية لتطوير خدمات الزوار في أهرامات الجيزة، بهدف تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية وعاصمة للسياحة الثقافية، مع توفير تجربة زيارة حديثة ومتكاملة تراعي معايير الحفاظ على الآثار، وتقدّم خدمات معلوماتية وترفيهية تناسب جميع الزوّار. وقد تضمنت التجهيزات مركزًا جديدًا للزوار، ونظام تذاكر إلكترونيًا، وأماكن مظللة، وقاعة عرض أثرية حديثة تُقدّم معلومات عن ملوك الجيزة وبناء الأهرامات، بالإضافة إلى قاعة سينما تُعرض فيها أفلام وثائقية عن تاريخ الأهرامات.