وزارة الخارجية نشرت صورة تشرح كيفية تصديق المعاملات

نشرت وزارة الخارجية والمغتريبين صورة تشرح كيفية تصديق المعاملات. وأوضحت في الصورة كيفية تصديق المعاملات عبر الحضور شخصيًا أو عبر وكيل أو عبر أحد أفراد العائلة (حتى الدرجة الثالثة) أو عبر تكليف وكيل (محامي).

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