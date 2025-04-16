دورة تدريبية بجامعة الحكمة حول الإستعداد للإنتخابات البلدية: محطة أساسية لتفعيل دور السلطات المحلية

نظم مركز التدريب المستمر في جامعة الحكمة بالتعاون مع "Human Capital Management" دورة تدريبية بعنوان: ورشة الإستعداد للإنتخابات البلدية وذلك على مرحلتين في الخامس والثاني عشر من شهر نيسان الجاري بهدف تأهيل المرشحين وتجهيزهم لخوض الإستحقاق الإنتخابي.

وشارك في الدورة حوالى مئة مرشح من مختلف المناطق اللبنانية ومن الفئات العمرية كافة حيث شكلت الدورة مناسبة لاطلاع فئات شبابية وطلابية على نطاق العمل في السلطة المحلية وأهمية الإنخراط في هذا العمل، إضافة إلى تقديم شروحات للمرشحين للإنتخابات البلدية حول كل ما يتصل بهذه الإنتخابات وما يليها في حال الفوز.

وتضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات وورشات عمل تناولت القوانين المرعية الإجراء واللامركزية الإدارية وأثرها على الحكم المحلي، علاقة البلديات بالمجتمع المحلي وكيفية تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات.

وتم التركيز على تطبيق قانون الشراء العام في البلديات وأهمية ذلك في تسيير المرفق العام البلدي إضافة إلى تقنيات التفاوض والتعامل مع الخلافات داخل المجلس البلدي أو في النزاعات المجتمعية بين البلديات والمواطنين أو المجموعات المجتمعية.

وأشارت مديرة مركز التدريب المستمر في جامعة الحكمة نيللي حبيقة، الى أن "هذه الدورة تأتي إيمانا بدور الجامعة في تطوير المجتمع خصوصًا أن الإنتخابات البلدية المقبلة محطة أساسية لتفعيل دور السلطات المحلية التي يُتطلع إليها لتعزيز نوعية الخدمة المجتمعية".