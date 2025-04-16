أفادت مصادر "النشرة" بأن الجهود القائمة لتشكيل لائحة توافقية، من المفترض أن تمثل العائلات وتحظى بدعم "الحزب الديمقراطي اللبناني" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، في مدينة الشويفات، تواجه تحديات، بعد أن أبلغ رئيس البلدية الحالي نضال الجردي المعنيين، أمس، وقف حملته الإنتخابية نتيجة بعض التعقيدات، لا سيما أنه من المفترض أن يكون هو رئيس اللائحة التوافقية.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تحديات تواجه جهود تشكيل اللائحة التوافقية بالشويفات بعد وقف الجردي حملته الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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