مصدر أمني لـ"النشرة": توقيفات لبنان لأعضاء في حماس لا ترتبط بملف الأردن

قال مصدر امني مسؤول لـ"النشرة" إنّ التوقيفات التي طالت اعضاء في حركة "حماس" لها علاقة بموضوع امن الجنوب اللبناني، نتيجة تورط هؤلاء الاشخاص بإطلاق صواريخ.

وأكّد ألاّ علاقة لملف الأردن بهذه التوقيفات بتاتًا، "خصوصاً ان الأردنيين لم يرسلوا اية معلومات إلى لبنان، ولا طلبوا شيئاً، ولا اطلعوا الأجهزة الامنية اللبنانية على التفاصيل"، ليقتصر ما وصل إلى لبنان من الأردن على المعلومات التي ذكرتها وسائل الإعلام لا اكثر.