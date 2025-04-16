اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تحديث القطاع العام عقدت اجتماعها الثاني وناقشت مجموعة اقتراحات

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تحديث القطاع العام، اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وتابعت عملها في التعرف على الحالة الحاضرة للقطاع العام من جوانبه كافة. واستمعت الى تقرير رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول نتائج المسح الوظيفي الشامل وأولويات استكماله.

كما ناقشت مجموعة اقتراحات محدّدة تتعلق بتطوير القطاع العام استجابةً للحاجات الملِحّة وتوقفت عند ما يمكن إنجازه على المدى القصير ومنه ما سيرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

ورأت اللجنة أن السير في الإصلاحات السريعة والممكنة يتلازم مع سعي اللجنة لصياغة تصوّر شامل لعملية تطوير واسعة للقطاع العام.

وفي السياق نفسه، اجتمع رئيس اللجنة طارق متري ببعثة الاتحاد الأوروبي وExpertise France لتقييم الدعم الفني المقدّم منها للدولة اللبنانية في مجال اصلاح الإدارة وضرورة تعزيزه في مجالات معيّنة.