قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية حناوية: الجيش اللبناني شريك أساسي

أكّد قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي، خلال لقائه رئيس بلدية حناويه مصطفى بزون، "دعم القطاع الغربي الكامل للجيش اللبناني"، واصفا إياه بـ"الشريك الأساسي في ضمان العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية".

كما أشار رئيس البلدية إلى أن سكان البلدية عادوا إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار، وبدأوا بأعمال الترميم لإصلاح الأضرار الناتجة عن النزاع الأخير.

وأوضحت "اليونيفيل" في بيان أنّ "اللقاء شكل فرصة مهمة للتعارف الأولي وتعزيز الروابط بين قوات حفظ السلام في القطاع الغربي والسلطات المحلية. وخلال الزيارة، شدد رئيس البلدية بزون على العلاقات الجيدة بين أهالي حناويه وقوات اليونيفيل، معربا عن تقديره لوجودهم، خصوصا خلال الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني".