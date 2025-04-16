"أكسيوس": انقسام فريق الأمن القومي الأميركي بين مؤيد للحل الدبلوماسي مع إيران ومؤيد للعمل العسكري

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأنّ "فريق الأمن القومي الأميركي منقسم بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي"، وقال المسؤول إنّ فريق الأمن القومي منقسم "بين مؤيد للحل الدبلوماسي مع إيران ومؤيد للعمل العسكري"، في ظل ترقّب لجولة مباحثات ثانية غير مباشرة بين إيران وأميركا السبت المقبل.

وأضاف المسؤول الأميركي "سياسة واشنطن تجاه إيران غير واضحة لأنها ما زالت قيد الدراسة كونها قضية سياسية مشحونة"، وذكر أنّ "نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب جي دي فانس ووزير الدفاع هيجسيث والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف يجنحون إلى حل الأزمة مع إيران دبلوماسيا".

وأوضح المسؤول أيضًا أنّ "دي فانس وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يعرض القوات الأميركية للخطر"، كما أنهم "يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط"، في حين أنّ "مستشار الأمن القومي والتز ووزير الخارجية مارك روبيو يعتبران إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها"، كما أنّ "والتز وروبيو وأعضاء من الحزب الجمهوري يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة".

إلى ذلك، نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إنّ "زيارة رئيس الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مؤخرا لواشنطن كانت متوترة خاصة عندما بحث وترامب ملف إيران".