المتحدث باسم خارجية إيران: أي تغيير في قواعد الدبلوماسية قد يعرض أي بداية لخطر الانهيار

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إلى أنّ "أي تغيير في قواعد الدبلوماسية قد يعرض أي بداية لخطر الانهيار"، وذلك في تصريح بعد إعلان التلفزيون الإيراني عن عقد الجولة الثانية من المباحثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة في روما بعد أن كان من المقرر عقدها في مسقط.

ولفت إلى أنّ "التغييرات قد يعبر عنها بعدم جدية الجانب المقابل وفقدانه النوايا الحسنة، وما زلنا في مرحلة اختبار".

وسبق وأن أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الجولة الثانية من المفاوضا غير المباشرة ستعقد أيضًا في مسقط السبت المقبل، ولكن أفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق من اليوم ثم التلفزيون الإيراني بأن الجولة ستعقد في روما.

وأمس، أكد المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، "أننا لا ننظر إلى المحادثات بتفاؤل أو تشاؤم مفرطين ولا نربط قضايا البلاد بها"، مشددًا على أنه "ليس لدينا ثقة بالجانب المقابل لكننا نثق بقدراتنا".

ولفت الخامنئي، الى أن "محادثات عمان (التي جرت الأسبوع الماضي) واحدة من عشرات المهمات التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية"، مؤكدًا أنّه "تم اتخاذ خطوة المحادثات ونفذت مراحلها الأولى بشكل جيد".