توجيه تهم تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا على خلفية مخططات أحبطها الأمن الأردني

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن البلاد تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.

ولفت النائب العام لمحكمة أمن الدولة، في بيان، الى أن "النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة".

وأُسندت للموقوفين تهم بينها "تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات "تهدف للمساس بالأمن الوطني" شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة" ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.