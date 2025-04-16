التلفزيون الإيراني: الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة تعقد في روما

أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ "الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية غير المباشرة تعقد في روما"، وذلك يوم السبت المقبل.

بدوره، أكّد مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي باراك رافيد أنّ المحادثات سوف تعقد في روما، وذلك بعد أن أُعلن في وقت سابق أن المحادثات سوف تعقد في العاصمة العمانية مسقط، وذلك في إطار الوساطة العمانية بين الجانبين خلال المفاوضات الحالية.

وأمس، أكد المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، "أننا لا ننظر إلى المحادثات بتفاؤل أو تشاؤم مفرطين ولا نربط قضايا البلاد بها"، مشددًا على أنه "ليس لدينا ثقة بالجانب المقابل لكننا نثق بقدراتنا".

ولفت الخامنئي، الى أن "محادثات عمان (التي جرت الأسبوع الماضي) واحدة من عشرات المهمات التي تقوم بها وزارة الخارجية الإيرانية"، مؤكدًا أنّه "تم اتخاذ خطوة المحادثات ونفذت مراحلها الأولى بشكل جيد".