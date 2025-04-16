وزارة الزراعة نظمت جولة ميدانية إرشادية حول إدارة المناحل في عكار

نظّمت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكار، في إطار خطة الإرشاد الزراعي الرسمية، عبر المركز الزراعي في العبدة، جولة ميدانية تطبيقية حول إدارة المناحل وتربية النحل، وذلك ضمن سلسلة النشاطات الدورية الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة المزارعين.

وشملت الجولة زيارات إلى عدد من المناحل في المنطقة، حيث قامت الفرق الفنية المختصة بإجراء كشوفات دورية على خلايا النحل، تم خلالها تقييم قوة الطوائف، نشاط الملكات، وجودة الحضنة، إضافة إلى رصد المخزون الغذائي من العسل وحبوب اللقاح، والتحقق من خلوّ الخلايا من الأمراض والطفيليات، وذلك ضمن معايير المتابعة الصحية السليمة والوقاية البيطرية المعتمدة.

وتمّ رصد طرد نحل طبيعي في محيط أحد المناحل، حيث جرى التعامل معه وفق إجراءات تقنية مدروسة، وتم التقاط الطرد بنجاحبعد التأكد من دخول الملكة إلى الخلية الجديدة، ما يُعد خطوة مهمة نحو زيادة عدد الطوائف وتعزيز الاستدامة في الإنتاج.

وتأتي هذه الجولة ضمن أنشطة الدعم الفني لمربي النحل، وخصوصًا المستفيدين من مشروع "تعزيز صمود أسر المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة المتضررة من الأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19"، المموّل من حكومة كندا، والذي يهدف إلى تمكين الفئات الريفية الهشّة وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.

واكدت وزارة الزراعة أنّ "هذه الأنشطة الميدانية تشكل جزءاً أساسياً من رؤية الوزارة لتحسين جودة الإنتاج الزراعي والحيواني، وخصوصاً في قطاع النحل والعسل الذي يُعدّ من الركائز الأساسية في الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فضلاً عن كونه مصدر دخل حيوي للعديد من الأسر الريفية في لبنان".