أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح له الى انه "كفى البلد تعطيلا. نحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم، ومع تحويله في أسرع وقت إلى الهيئة العامة لإقراره بصورته النهائية".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: نحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية في جلسة اللجان النيابية اليوم وتحويله للهيئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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