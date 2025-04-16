صرخة المودعين: التحرك المقبل سيكون أمام منازل رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد

نظمت جمعية "صرخة المودعين" اليوم تحركًا احتجاجيًا أمام مجلس النواب، حيث أُلقيت كلمات من قبل رئيس الجمعية علاء خورشيد ومسؤول العلاقات العامة خليل برمانا.

وقد أكدت الكلمات رفض المودعين القاطع لمشروع هيكلة المصارف، مشيرين إلى ما يحمله من إجحاف بحقوقهم وعدم ضمانه إعادة الأموال بالكامل إلى أصحابها.

وانتقل التحرك لاحقًا إلى وزارة الاقتصاد، حيث وجه خورشيد كلمة تحذيرية إلى وزير الاقتصاد عامر بساط، و"الجهة الداعمة له كلنا إرادة"، محذرًا من أي مشروع يمس بأموال المودعين أو يؤدي إلى شطبها.

كما أكد خورشيد أن التحرك المقبل سيكون أمام منازل رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الاقتصاد عامر بساط.

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