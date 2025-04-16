المالية خفضت الغرامات على مخالفات وأصدرت قرارَين لتمديد مهل ضريبية وتقديم تصاريح دورية

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين يتعلقان بتمديد مهل ضريبية وبتقديم تصاريح دورية على الضريبة المضافة.

وجاء في القرار الأول بأنّه تمدد لغاية 15/05/2025 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها.

وفي القرار الثاني تم التمديد لغاية 20/05/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2025، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

إلى ذلك، أصدرت وزارة المالية بيانًا تعلم فيه المكلفين بتخفيض الغرامات على المخالفات المرتكبة قبل صدور القرار التطبيقي عن وزير المالية رقم 336 تاريخ 12/3/2025 المرتبط بتمديد العمل بأحكام المادة 88 من قانون موازنة العام 2024 المتعلقة بتخفيض غرامات التحقق والتحصيل على الضرائب التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة بموجب القانون 328/2024.

ولفتت إلى أنه يمكن الإستفادة من هذه التخفيضات وفقاً للآتي:

- لمرة إستثنائية وأخيرة للتكاليف والتصاريح الصادرة قبل 16/11/2022 بنسبة 85% شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025

- للتصاريح المرسلة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 بنسبة 90% شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/6/2025

- للتصاريح المرسلة خلال الفترة من 16/2/2024 ولغاية 12/3/2025 بنسبة 85 و60 و75% (وفقاً لنوع وتاريخ المخالفة) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025

- للتكاليف الصادرة اعتباراً من 16/11/2022 بنسبة 90 و85 و60 و75% (وفقاً لنوع وتاريخ المخالفة ومستند التكليف) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025

- للتصاريح عن إيرادات الأسهم الأجنبية (النموذج ث4/ج) بنسبة 100 و85 و75% (وفقاً لسنة الإيرادات) شرط التسديد بتاريخ أقصاه 30/9/2025

وأكّد أنه يمكن للمكلفين تسديد الضرائب بواسطة المصارف التجارية وشركة ليبان بوست وأي من الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، وأنه يمكنهم الإطلاع على المبالغ المتوجبة من خلال مراجعة دوائر التحصيل المختصة في بيروت والمحافظات أو عبر الدخول إلى الحساب الضريبي الإلكتروني للمكلفين المسجلين إلكترونياً أو عبر إرسال طلب على البريد الإلكتروني التالي:

للضريبة على القيمة المضافة [email protected] أمّا لباقي الضرائب: [email protected].