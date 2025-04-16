سلام تسلّم دعوة لحضور مؤتمر دافوس المقبل

تسلّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعوة لحضور مؤتمر دافوس المقبل الذي سيعقد ما بين 19 و23 كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك خلال لقائه في السراي الحكومي المدير التنفيذي لمركز الشؤون الدولية والتجارية والجيوسياسية وعضو مجلس ادارة المنتدى الاقتصادي العالمي مارون كيروز يرافقه نائب مدير منطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب لبنان للمنتدى اوليفر جبور.
وقال كيروز بعد اللقاء: "ابدينا خلال اللقاء اهتمامنا بإعادة تطوير العلاقات بين الحكومة اللبنانية والمنتدى والذي هو منظمة دولية تسعى لدفع التعاون بين القطاعين العام والخاص، خصوصا أن لدينا شبكة تضم اكثر من 900 شركة من كبرى الشركات العالمية، كما أعربنا عن تطلعنا لاستعادة لبنان مكانته على الساحة الدولية".
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