السفير المصري زار نقيب الصحافة وعرضا للاوضاع العامة والعلاقات التاريخية بين البلدين

زار سفير مصر علاء موسى، نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، في دار نقابة الصحافة. وتحدث موسى عن الاوضاع العامة في لبنان، كما تحدث عن العلاقات التاريخية المصرية اللبنانية. ورحب النقيب الكعكي بالسفير موسى وبزيارته الودية لنقابة الصحافة، منوها بـ"نشاطه واندفاعه واهتمامه الدائم بالقضايا اللبنانية".

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