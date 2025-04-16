بري بحث مع وزير العدل في المستجدات السياسية وشؤون تشريعية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وزير العدل عادل نصار حيث تناول اللقاء عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

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