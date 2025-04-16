بوشكيان: قدمت الإيضاحات اللازمة خلال اجتماع لجنة الاقتصاد عن المرحلة التي توليت فيها مهام وزارة الصناعة

اشار النائب جورج بوشكيان في تصريح من المجلس النيابي، الى أنني "احببت ان أعطي توضيحات رسمية بالنسبة لموضوع جلسة لجنة الاقتصاد التي جرت الاسبوع الماضي وحضرت فيها شخصيا بدعوة من النائب فريد البستاني من اجل الاستطلاع عندما كنت وزيرا للصناعة، وقدمت الإيضاحات اللازمة في المرحلة التي كنا نتولى فيها مهام وزارة الصناعة".

ولفت الى أن "في اجتماع اللجنة اوضحت مسألة اساسية حول المادة 139 من النظام الداخلي للمجلس النيابي وهي واضحة ولا تعطي الصلاحية للجنة باستطلاع، وأوضحنا موضوع المادة بالنسبة لموضوع الاستطلاع وان هناك لجنة تشكل لتقصي الحقائق تنبثق عن الهيئة العامة واحببت ان أشير إلى ان الأمور يجب ان توضع في نصابها واقول ان لا شيء يتوجب علي ان استعمل حصانتي النيابية وقد حضرت الجلسة ولنضع الامور في نصابها".