الصحة: استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح في الغارة الإسرائيلية على حانين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة حانين أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.